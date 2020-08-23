По его информации, именно это позволяет обеспечивать круглосуточную полицейскую охрану Навальному в Берлине, который четвертый день находится в коме после предполагаемого отравления.

При этом, как отметил Тео Коль, руководитель бюро ZDF в Берлине, "речь не идет о политическом сигнале" Москве, но просто является "бюрократической хитростью", которая дает властям ФРГ возможность охранять блогера. "То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли", - отметил телеканал.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, сейчас у Charite дежурят три полицейских фургона. У входа продолжают находиться примерно два десятка журналистов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал прояснить "причины резкого ухудшения состояния здоровья Навального". "Я надеюсь, что все, кто может внести хоть какой-нибудь вклад в прояснение этого вопроса, действительно сделают это", - приводит его слова ZDF.

Напомним, 22 августа самолет частной немецкой авиакомпании FAI Aviation Group с Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Тегель в 8:45 по местному времени после почти пяти часов в воздухе. Там он зарулил на стоянку в военной зоне летного поля, где паркуются правительственные самолеты.

В специально оборудованный реанимобиль с номерными знаками бундесвера Навального перенесли спустя примерно час. В клинику Charite политика доставили примерно через полтора часа после приземления в сопровождении кортежа мотоциклистов, сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам и нескольких машин скорой.

Еще спустя 20 минут клиника официально подтвердила прибытие Навального, сообщив, что врачи смогут прокомментировать ситуацию только после всесторонней диагностики и по согласованию с родственниками оппозиционера.

Возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, еще один микроавтобус расположен у подъезда в приемный покой. Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.

Официальный представитель Charite Мануэла Цингль сообщила, что проводится всесторонняя диагностика состояния политика, и только после этого по согласованию с семьей врачи смогут сделать заявление о заболевании и о методах лечения оппозиционера. Предполагается, что это произойдет в понедельник.

Несколько стран предложили политическое убежище Алексею Навальному. "Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается", - сказал Яка Бизиль, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в берлинскую клинику.

Он добавил, что расходы на транспортировку и лечение Навального оплачены из частных средств, а не за счет фондов или немецких налогоплательщиков. Большую часть суммы внес жертвователь, пожелавший остаться анонимным. Стоимость перевозки оппозиционера в Берлин Бизиль не назвал, отметив лишь, что это внушительная сумма, особенно с учетом того, что команду реаниматологов собирали экстренно и внепланово.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в интервью DW сообщил, что финансировать аренду самолета для транспортировки Навального помог предприниматель Борис Зимин и его фонд.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.