Алексей Навальный отреагировал на предположения о том, что к его отравлению якобы причастно его ближайшее окружение. "Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", — написал политик в Twitter в четверг, 24 сентября.
Таким образом он прокомментировал слова одного из создателей отравляющих веществ класса "Новичок" Владимира Углева в интервью газете "Взгляд", которое распространило российское государственное информагентство РИА "Новости". "Я считаю, что кто-то нанес (яд. — Ред.) на что-то и дал непосредственно Алексею Навальному в руку. Он от какого-то чужого мужика предмет бы не взял, а он взял", — цитирует агентство слова Углева.
Отравление Навального
Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, оппозиционера госпитализировали. 22 августа его доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.
Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.
Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок"(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD— Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020
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