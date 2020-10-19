Российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает важным, чтобы президент США Дональд Трамп осудил использование нервно-паралитического вещества группы "Новичок" для его отравления. Об этом он заявил в интервью американской телерадиокомпании CBS, обнародованном в воскресенье, 18 октября.

"Крайне важно, чтобы каждый и, возможно, в первую очередь, президент Соединенных Штатов выступил против использования химического оружия", — подчеркнул Навальный в интервью, которое проходило на английском языке.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили отравление оппозиционера и призвали Москву разъяснить ситуацию. Оппозиционер добавил, что "заметил" отсутствие аналогичного шага со стороны главы Белого дома.

Политик вновь заявил, что за его отравлением стоит президент России. По словам Навального, Владимир Путин контролирует полицию, суды и СМИ, однако "понимает, что окружен протестом, и тот нарастает". Поэтому "они решили пойти на крайние меры", считает оппозиционер. Президент РФ "помешан на деньгах, на личном богатстве и обогащении своей семьи. Борьба с коррупцией означает для него борьбу со мной", добавил Навальный.

Санкции ЕС и Великобритании в связи с отравлением Навального

Евросоюз 15 октября ввел санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Великобритания вслед за ЕС объявила о введении точно таких же штрафных мер за отравление Навального.

Лаборатории трех стран ЕС и ОЗХО нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.