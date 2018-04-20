Штабы оппозиционера Алексея Навального подали заявки на проведение уличных протестных акций 5 мая в Москве и Санкт-Петербурге.
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О намерении провести акции штабы написали в "Твиттере". Шествие под названием "Путин нам не царь" приурочено к предстоящей инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

В Москве планируется шествие на Тверской улице и митинг на Манежной площади, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов Интерфаксу.

В Санкт-Петербурге сторонники Навального собираются устроить акцию "за право быть гражданином России" по Загородному проспекту и митинг на Пионерской площади, говорится на странице петербургской команды Навального в социальной сети "ВКонтакте".

Неделю назад Навальный объявил о проведении протестных акций 5 мая в российских городах. По его словам, это акции "против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония".

В марте этого года Владимир Путин в четвертый раз победил на выборах президента России с результатом 76%. Алексей Навальный собирался участвовать в президентских выборах, но не был допущен ЦИК до выборов из-за судимости.

Он проводил президентскую кампанию, в ходе которой организовал четыре всероссийские акции протеста, которые прошли в десятках крупнейших городов страны.

Последнюю январскую акцию "Забастовка избирателей" власти Москвы и Санкт-Петербурга не согласовали, но чуть более 40 акций а регионах были согласованными.

В Москве акция тогда собрала, по оценкам присутствовавших на митинге корреспондентов Би-би-си, несколько тысяч человек. Власти объявили меньшие цифры: в Москве на акцию вышли около тысячи протестующих, в Петербурге - 1,5 тысячи, подсчитали в полиции. Задержаний было значительно меньше, чем на антикоррупционных акциях 26 марта и 12 июня прошлого года.

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