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Президент России Владимир Путин с презрением высказался об оппозиционере Алексее Навальном во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, утверждает французская газета Le Monde.
A. Navalnas ir jo žmona Julija
A. Navalnas ir jo žmona Julija
© Reuters / Scanpix

По данным источников издания, во время разговора, который состоялся 14 сентября, Путин охарактеризовал Навального как "простого баламута в интернете, который ранее уже симулировал различные болезни". Президент также раскритиковал Фонд борьбы с коррупцией, заявив, что Навальный использовал его, "чтобы шантажировать чиновников".

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По данным издания, в телефонном разговоре с Макроном Путин якобы даже предположил, что Навальный сам мог использовать против себя яд.

Сам Навальный ответил на это сообщение ироничным постом в "Инстаграме".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана", - иронизирует Навальный.

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведeшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - восклицает автор поста.

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«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 22 Сен 2020 в 12:04 PDT

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