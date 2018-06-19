Сторонники оппозиционера в 20 городах уже подали заявки на проведение митингов 1 июля. "Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым — самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем", — говорится в обнародованном Навальным заявлении.
В нем отмечается, что пока заявки поданы лишь в тех городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу. "Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений", — отмечает оппозиционер.
В городах, принимающих мундиаль, проводить митинги и акции запрещает указ президента РФ. В список городов, где уже поданы заявки на проведение митингов, по словам Навального, вошли Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск и Ярославль.
"Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. (…) Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии", — резюмирует политик.
14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении — с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.
Предложение повысить пенсионный возраст уже вызвало протесты со стороны возмущенных граждан. Петиции против повышения всего за несколько дней подписали более 3 миллионов россиян. В ряде городов также прошли митинги. По данным СМИ, в Кремле этого опасались.
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