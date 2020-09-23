"Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить", - говорится в седьмом сообщении клиники о состоянии Навального, составленном по согласованию с его женой Юлией.

Уточняется, что политик лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 - в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, исходя из его текущего состояния. "О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже", - говорится в сообщении.