Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания

На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что по этому вопросу в Сейме Литвы нет единого мнения.
"Я не тот человек, который легко раздает обещания, и я думаю, что нужно раздавать такие обещания, которые мы можем выполнить, потому что не проведенные в жизнь, не выполненные в прошлом обещания вызывают определенное взаимное недоверие и балласт в отношениях", – сказал президент во вторник.
"Ситуация непростая, так как сейчас в Сейме Литовской Республики имеется как минимум три позиции по этому вопросу, единого мнения нет, и, наверное, никакой президент в мире в демократическом государстве не может склонить Cейм голосовать так или иначе", – сказал он.
Вместе с тем Г. Науседа подчеркнул, что "национальные меньшинства в Литве являются не проблемой, а богатством", которое помогает поддерживать дружественные отношения с Польшей.
Поляки Литвы и власти Польши много лет просят разрешить писать в личных документах польские фамилии по правилам польского языка, например, с буквой w.
Критики говорят, что это принизит статус государственного литовского языка и может спровоцировать путаницу в государственных ведомствах.
До своего президентства Г. Наусела не поддерживал инициативу узаконить написание польских фамилий литовских документах польскими буквами – он говорил, что такой вариант возможен разве что на второй странице паспорта.
Президент Литвы также предложил восстановить комитет президентов двух стран для обсуждения двусторонних отношений.
По словам А. Дуды, это говорит о том, что Г. Науседа открыт для обсуждения ситуации польского нацменьшинства.
"Это хорошее обещание на будущее", – сказал президент Польши.
Сейчас в Сейм Литвы внесены два проекта об оригинальном написании личных имен и фамилий: один позволил бы делать это на основной странице паспорта, второй – на дополнительной странице паспорта.
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