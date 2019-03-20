Уленбек получила премию за работу по изучению минимальных поверхностей. Иллюстрацией проблемы минимальной поверхности являются мыльные пузыри, которые имеют минимальную площадь поверхности при заданном объеме.
В заявлении комитета премии говорится, что премия присуждена Карен Уленбек за достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем.
В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику.
Карен Уленбек стала первой женщиной, которой присуждена эта престижная премия.
Абелевская премия была учреждена правительством Норвегии в 2002 году в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля и с 2003 года ежегодно присуждается выдающимся математикам.
Лауреат премии в этом году получает около 700 тыс. долларов.
Председатель Абелевского комитета Ханс Мунте-Каас подчеркнул, что работы Уленбек оказали значительное влияние на анализ, геометрию и математическую физику, ее работы изменили взгляд ученых на некоторые проблемы математики.
"Ее теории произвели революцию в нашем понимании проблемы минимальных поверхностей", — отметил глава комитета.
Обычно в качестве примера минимальных поверхностей приводят мыльные пузыри. Они интересны тем, что пленка мыльного пузыря всегда стремится минимизировать свою площадь поверхности и стремится к идеальной форме сферы.
Работы Карен Уленбек интересны тем, что они дали физикам ключ к изучению ряда проблем — таких как поведение субатомных частиц и теории унификации электромагнетизма.
Уленбек стала примером для многих молодых женщин-математиков, говорит профессор Джим Халили из Университета Суррея.
"Молодые математики знают не только ее научные работы, но то, как она вдохновляет молодых женщин-исследователей и будущих исследователей делать выбор в пользу математики", — говорит Джим Халили.
В детстве Уленбек интересовалась естественными науками, однако, начав обучение в Университете Мичигана, она заинтересовалась математикой.
В прошлом году Абелевская премия была присуждена профессору Института перспективных исследований американского Принстона Роберту Ленглендсу за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел.
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