Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовы реагировать на "растущую угрозу со стороны России", сообщил телеканалу Sky New командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

После визита в Портсмут на прошлой неделе к "крупнейшим военным учениям НАТО с момента окончания холодной войны", по его словам, готовится присоединиться американский авианосец Harry S. Truman. Отвечая на вопрос, какое сообщение Москве пытается передать альянс, перебрасывая в Северное море на учения 100-тысячетонный военный корабль, Скапаротти заявил, что это "демонстрация возможностей" блока. "Мы готовы [ответить в случае необходимости] и мы будем защищать Атлантику", — добавил генерал. Авианосец, по словам Скапаротти, он уже посетил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными представителями альянса.

"Россия приступила к усилению своего присутствия, а также она модернизирует свои вооруженные силы", — отметил генерал. "Это не то, что казалось бы мне неожиданным, но мы должны обратить на это внимание", — подчеркнул Скапарротти. "Нам нужно продолжать наращивать наши возможности и тренироваться, чтобы мы сохранили доминирование в том, что касается военного потенциала", — заметил он, уточнив, что сила, по его мнению, — это возможность предотвратить конфликт. "И наша работа на самом деле должна предотвратить [его], и мы сделаем это вместе с сильным союзом", — заключил генерал.

Учения НАТО состоятся в период с 25 октября по 7 ноября в территориальных водах Норвегии. Участие в них, как указывает Sky News, примут около 50 тыс. военнослужащих из всех 29 стран — членов альянса. Также в них будут участвовать военные из Финляндии и Швеции.​ Влияние на учениях "российской угрозы" 3 октября признал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.