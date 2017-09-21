Договор о запрещении ядерного оружия открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке. Он был принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН и вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств. Договор, который поддержали 122 из 193 стран, входящих в ООН, вводит запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение и транспортировку ядерного оружия.
НАТО останется ядерным альянсом
В заявлении НАТО отмечается, что "фундаментальная цель ядерного потенциала альянса заключается в сохранении мира, предотвращении насилия и сдерживания агрессии". "До тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - подчеркивает Североатлантический совет.
"Попытка запретить ядерное оружие договором, к которому не присоединилась ни одна страна, фактически владеющая таким оружием, не принесет успеха, не приведет к сокращению имеющегося ЯО, не укрепит безопасность какой-либо страны, как и не будет способствовать стабильности и миру на планете", - говорится в документе.
Страны НАТО считают, что этот договор "противоречит существующей нераспространенческой и разоруженческой архитектуре". "Это угрожает подрывом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который составляет основу глобальных усилий в сфере нераспространения и разоружения на протяжении последних почти 50 лет, а также угрожает подрывом режима гарантий МАГАТЭ", - говорится в заявлении.
Кроме того, как подчеркивается в документе, договор о запрете ядерного оружия не учитывает реальности растущих вызовов международной безопасности: "В то время когда мир нуждается в единстве перед лицом растущих угроз, в частности, огромной угрозе, которую представляет ядерная программа Северной Кореи, этот договор не принимает во внимание данные вызовы безопасности".
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