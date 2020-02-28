Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "продолжающиеся неизбирательные воздушные удары сирийского режима и России в провинции Идлиб". Об этом он заявил в пятницу, 28 февраля, в Брюсселе на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Североатлантического альянса на уровне послов, созванного по запросу Турции. Столтенберг призвал Москву и Дамаск к деэскалации опасной ситуации, возвращению к прекращению огня и полному соблюдению международного права.

НАТО продолжит оказывать поддержку Турции

Генсек НАТО выразил соболезнование Турции в связи с гибелью военнослужащих в Идлибе. Он указал, что альянс продолжит оказывать поддержку Анкаре, в том числе в сфере противовоздушной обороны. "НАТО уже оказывает Турции значительную поддержку, используя широкий набор мер. Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии", - сказал он. Столтенберг пообещал, что НАТО будет "продолжать пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса", подчеркнув, что Турция является "ценным союзником НАТО". О каких-либо новых мерах поддержки со стороны альянса в контексте ситуации в Идлибе не сообщается.

Экстренное заседание альянса по запросу Турции

Экстренное заседание было созвано по запросу Турции в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора о НАТО, в которой речь идет о консультациях в случае угрозы одной из стран - членов. "Любая страна НАТО имеет право созвать консультации по 4-й статье, если считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой", - сообщили в пресс-службе. С 1949 года консультации по 4-й статье проводятся в шестой раз, пять из них прошли по просьбе Турции. Последние состоялись 25 ноября 2015 года, когда Турция запросила поддержку альянса после того, как сбила российский Су-24. НАТО выразила Турции политическую поддержку, однако воздержалась от любых практических действий.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску уточнила, что нынешние консультации велись не по 5-й статье Вашингтонского договора, предусматривающей коллективный ответ НАТО на агрессию, а именно по 4-й статье. Консультации по 5-й статье за всю и историю существования Североатлантического альянса проводились лишь один раз - после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Эскалация ситуации в Идлибе

27 февраля в результате воздушного удара сирийских правительственных войск погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. В ходе конфликта у населенного пункта Бехун под обстрел сирийских сил попали турецкие военные, которые не должны были там находиться, заявили в ведомстве.