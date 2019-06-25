В противном случае, предупредил Столтенберг, НАТО примет ответные меры. В российской Госдуме назвали заявление Столтенберга смехотворным.
Подписанный в 1987 году договор ДРСМД может утратить силу 2 августа.
НАТО надеется, что Россия сделает ответственный выбор, но не видит признаков того, что Кремль готов выполнить требования Североатлантического альянса и уничтожить ракеты, заявил генсек НАТО .
"Россия продолжает разработку новой ракеты. На то, чтобы спасти договор (ДРСМД), остается пять недель", - добавил он.
Если этого не произойдет, НАТО предпримет ответные меры. В среду и в четверг главы министерств обороны стран альянса обсудят, какой будет эта реакция.
По словам Столтенберга, альянс не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования.
"Наш ответ будет выверенным, скоординированным и оборонительным. Мы не будем повторять того, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но так как Россия размещает новые ракеты, мы должен быть уверены, что наша оборона остается надежной и эффективной", - сказал Столтенберг.
В российском парламенте отреагировали на заявление Столтенберга со скепсисом.
"Если говорить о словах Столтенберга, то они просто вызывают смех сквозь слезы. Потому что имеется в виду, что одна сторона ‒ наша ‒ должна выполнять договор, а США и НАТО ‒ не должны. Они что, извините за выражение, дураков нашли ‒ иначе никак это не назовешь", - заявил зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.
Глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов в беседе с РИА Новости назвал Столтенберга безответственным болтуном.
Судьба договора
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны.
Документ запрещает обеим странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
Другие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.
Вашингтон неоднократно обвинял в Москву в нарушении положений документа из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность которой, по утверждению американской стороны, не соответствует условиям договора.
Союзники США по НАТО также сочли, что Россия нарушает договор.
Российская сторона, в свою очередь, обвиняет США в размещении пусковых установок для систем ПВО в Румынии, которые могут оснащаться в том числе крылатыми ракетами средней дальности.
Речь идет о комплексе Aegis Ashore, который заступил на боевое дежурство на военной базе Девеселу в Румынии.
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