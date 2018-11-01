Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление он сделал в среду, 31 октября, по итогам заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе.
Столтенберг подверг критике тот факт, что Россия не отреагировала на озабоченность альянса в связи с развертыванием Москвой ракетной системы нового типа. Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8.
РФ признавала существование этой ракетной системы, однако настаивала, что ракеты этого типа соответствуют требованиям договора РСМД, то есть не способны поражать цели на расстоянии дальше, чем 500 километров.
"Россия не прислушалась к призывам"
"НАТО неоднократно призывала Россию отреагировать на эту озабоченность предметным и прозрачным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с Соединенными Штатами", - отметил Столтенберг в ходе встречи на уровне послов, проходившей на фоне заявлений Вашингтона о готовности выйти из ДРСМД.
"Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам", - добавил он.
По словам генсека, нежелание Москвы вести диалог по данному вопросу укрепляет убежденность НАТО в том, что данная ракетная система "представляет собой серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантического региона".
Договор как фактор стабильности
Российская сторона, в свою очередь, отвергла обвинения в свой адрес и заверила, что Москва готова предоставить интересующие альянс сведения, передало агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Постпредство РФ при НАТО позднее обнародовало краткое сообщение, в котором, в свою очередь, отметило значение ДРСМД "как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности".
Брифинги по маневрам НАТО и РФ
В дипмиссии также указали, что в ходе заседания состоялся обмен брифингами по значимым учениям вооруженных сил стран-членов НАТО и России.
Речь идет, в частности, о маневрах альянса в Норвегии Trident Juncture и РФ на территории Восточного военного округа "Восток-2018".
Стороны обсудили проблему "снижения военной напряженности между Россией и НАТО и предотвращения опасных инцидентов", уточнили в дипмиссии.
Учения Trident Juncture - крупнейшие с 1991 года. Они проходят с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей.
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