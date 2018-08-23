"Действия НАТО носят оборонительный характер, они пропорциональны и полностью соответствуют нашим международным обязательствам, – заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в письме агентству Reuters. – В восточной части альянса размещены 4000 военнослужащих с целью сдерживания любой возможной агрессии. Эти силы несравнимы с дивизиями, размещенными Россией. Для сравнения – Россия также разместила войска в Украине, Грузии и Молдове, вопреки воле правительств этих стран".
НАТО также опровергло заявление Путина о том, что западный военный альянс отказывается обсуждать с Россией правила военных полетов, настаивая, что вопросы авиации обсуждаются на различных совместных военных форумах.
"Что касается авиации, то мы обсуждаем воздушную безопасность в Балтии в рамках Совета Россия – НАТО", – добавила Лунгеску.
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