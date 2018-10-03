В маневрах Trident Juncture примут участие около 45 тысяч военных и более 110 самолетов. Они носят оборонительный характер, заявляет Столтенберг.
NATO rengiasi krinėms pratyboms „Trident Juncture 2018“
© Reuters / Scanpix

НАТО проведет масштабные военные учения Trident Juncture в Норвегии, заявил во вторник, 2 октября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заявил Столтенберг.

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Германский бундесвер направит для участия в маневрах Trident Juncture около 10 тысяч солдат и четыре тысячи единиц техники, сообщает агентство AFP.

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения с тем, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.

Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений с начала украинского кризиса в 2014 году. Россия также проводит крупные маневры. Так, в сентябре в РФ прошли крупнейшие со времен СССР учения — "Восток-2018".

Deutsche Welle
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