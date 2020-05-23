НАТО призывает Россию вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу, поскольку это может удержать США от выхода из него. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "В течение многих лет Россия осуществляла ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и ограничения на полеты в России вблизи ее границы с Грузией", - заявил Столтенберг.
"США заявили, что они могут отказаться от выхода из договора, если Россия вернется к полному его выполнению", - подчеркнул Столтенберг, отметив, что страны НАТО уже начали переговоры с Москвой, чтобы добиться этого. Так как США собираются выйти из договора только через полгода, альянс может воспользоваться этим временем для давления на Россию.
Европа сожалеет о решении США по открытому небу
Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция в пятницу выступили с совместным заявлением о том, что они сожалеют о решении США о выходе из Договора по открытому небу.
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая неожиданно для многих сообщила международным партнерам о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.
По данным американской стороны, этот шаг был вызван систематическими нарушениями Договора со стороны России, которая запрещает полеты над Москвой и Чечней, а также возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг воздушного пространства над Калининградом.
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