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Генсек альянса Столтенберг подчеркнул, что НАТО не наращивает сил у границ Беларуси. Польша призвала Россию отказаться от отправки силового резерва для поддержки президента Беларуси Лукашенко.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сдержанности в Беларуси. "Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства, Беларуси", - сказал он в четверг, 27 августа, в интервью информационному агентству Reuters.

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По словам Столтенберга, НАТО уважает суверенитет Беларуси и не наращивает военного присутствия возле границ этой страны. Определять будущее своей страны - дело белорусского народа, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Силовой резерв для Беларуси

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть задействованы в Беларуси для помощи действующей власти. Российские силовики будут посланы в Беларусь лишь в том случае, если беспорядки в этой стране выйдут из-под контроля, указал Путин. Это самый сильный до сих пор сигнал о том, что Россия может быть готова к применению силы в Беларуси, отмечает Reuters.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в резкой форме потребовал от России отказаться от силового вмешательства в Беларуси. "Польское правительство призывает Россию незамедлительно отказаться от планов вооруженного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом "восстановления порядка" - враждебного акта в нарушение норм международного права и прав человека белорусов, которые должны быть свободны в решении своей собственной судьбы", - написал Моравецкий в своем микроблоге в Twitter.

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Deutsche Welle
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