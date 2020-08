Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сдержанности в Беларуси. "Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства, Беларуси", - сказал он в четверг, 27 августа, в интервью информационному агентству Reuters.

По словам Столтенберга, НАТО уважает суверенитет Беларуси и не наращивает военного присутствия возле границ этой страны. Определять будущее своей страны - дело белорусского народа, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Силовой резерв для Беларуси

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть задействованы в Беларуси для помощи действующей власти. Российские силовики будут посланы в Беларусь лишь в том случае, если беспорядки в этой стране выйдут из-под контроля, указал Путин. Это самый сильный до сих пор сигнал о том, что Россия может быть готова к применению силы в Беларуси, отмечает Reuters.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в резкой форме потребовал от России отказаться от силового вмешательства в Беларуси. "Польское правительство призывает Россию незамедлительно отказаться от планов вооруженного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом "восстановления порядка" - враждебного акта в нарушение норм международного права и прав человека белорусов, которые должны быть свободны в решении своей собственной судьбы", - написал Моравецкий в своем микроблоге в Twitter.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.