Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Ирана к сдержанности в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке и заявил о полной поддержке США. Выступая после экстренной встречи послов стран НАТО в Брюсселе в понедельник, 6 января, он заявил, что Тегеран должен отказаться от "дальнейшего насилия и провокаций".
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix

По словам главы альянса, все члены военно-политического блока уже давно озабочены ракетными тестами Исламской республики, а также ее поддержкой "различных террористических группировок" в регионе. При этом государства, входящие в альянс, едины во мнении, что Тегерану никогда не будет разрешено иметь ядерное оружие.

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Столтенберг не стал отвечать на вопрос: прозвучала ли во время экстренной встречи критика в адрес США в связи с уничтожением иранского генерала Касема Сулеймани. Глава альянса лишь отметил, что это было "решением США", которое никак не затрагивает ни деятельность антиджихадистской коалиции, ни саму НАТО.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как американские дроны 3 января нанесли удар по аэропорту Багдада, во время которого погиб командующий подразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. В Иране в ответ объявили о выходе из "ядерной сделки" и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь президент США Дональд Трамп, санкционировавший уничтожение Сулеймани, пригрозил ударить по 52 объектам, представляющим ценность для Ирана.

Deutsche Welle
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