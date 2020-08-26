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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит никаких причин ставить под сомнение выводы врачей берлинской клиники "Шарите", ранее заявивших об отравлении Навального.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© Zuma Press / Scanpix

Североатлантический альянс присоединился к требованиям расследовать предполагаемое отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. "То, что нам сейчас нужно, - это прозрачное расследование того, что произошло", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах встречи министров обороны стран ЕС в Берлине в среду, 26 августа.

По его словам, нет никаких причин ставить под сомнение выводы врачей берлинской клиники "Шарите", ранее заявивших об отравлении политика. Столтенберг считает необходимым, чтобы виновные в этой атаке были привлечены к ответственности.

Навальный потерял сознание в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва 20 августа. После экстренного приземления в Омске политик был госпитализирован. 22 августа его удалось перевезти для лечения в Берлин. После того, как 24 августа стало известно, что эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

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Deutsche Welle
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