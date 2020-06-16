aA
Министры обороны НАТО примут пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© AFP / Scanpix

Министры обороны стран НАТО на заседании 17-18 июня утвердят пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией ракетного арсенала. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, сообщил на пресс-конференции во вторник, 16 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы обсудим последствия роста российского арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, для безопасности", - заявил Столтенберг, отметив, что развертывание Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) привело в 2019 году к расторжению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Статьи по теме:
Еще чуть более опасный мир. Чем чреват выход США из Договора об открытом небе
НАТО считает контроль над вооружениями при участии Москвы возможным  (10)

"С того времени Россия продолжила модернизацию своего ракетного арсенала, включая гиперзвуковое оружие. Я ожидаю, что в ответ на это министры обороны согласуют конкретный и сбалансированный пакет политических и военных мер", - сказал Йенс Столтенберг. В числе этих мер, по его словам, будет усиление противоракетной и противовоздушной обороны, например закупки американских систем Patriot и истребителей пятого поколения. "Мы также адаптируем наши учения и разведку к новым вызовам", - добавил генсек НАТО.

Министры обороны стран альянса обсудят и ядерное сдерживание. "Мы продолжим заботиться о том, чтобы натовские средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными", - пообещал Столтенберг. Он подтвердил, что НАТО не станет размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками, так как не намерена подражать "дестабилизирующему поведению России".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

НАТО не видит смысла в предложении РФ о моратории на размещение РСМД (74)

Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729,...

TOP новостей

В среду в Литве отзывают карантин: что надо знать (11)

С 17 июня карантин в Литве отменяется. Как изменится...

Водители не могут вернуться в Литву: говорят о сниженных зарплатах и рабском труде (27)

В литовском транспортном секторе работает немало...

Palanga Palanga Palanga

Отдыхающие на взморье: если вам не нравится Паланга - вы избалованы (16)

Пандемия коронавируса смешала летние планы многих...

Все новые случаи коронавируса - в Вильнюсе, особое внимание уделят одной улице столицы (1)

Все три новых случая коронавируса зафиксированы в...

Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран (7)

Снова обновлен список стран, гражданам которых...

|Maža didelių žinių kaina