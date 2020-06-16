Министры обороны стран НАТО на заседании 17-18 июня утвердят пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией ракетного арсенала. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, сообщил на пресс-конференции во вторник, 16 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Мы обсудим последствия роста российского арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, для безопасности", - заявил Столтенберг, отметив, что развертывание Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) привело в 2019 году к расторжению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"С того времени Россия продолжила модернизацию своего ракетного арсенала, включая гиперзвуковое оружие. Я ожидаю, что в ответ на это министры обороны согласуют конкретный и сбалансированный пакет политических и военных мер", - сказал Йенс Столтенберг. В числе этих мер, по его словам, будет усиление противоракетной и противовоздушной обороны, например закупки американских систем Patriot и истребителей пятого поколения. "Мы также адаптируем наши учения и разведку к новым вызовам", - добавил генсек НАТО.

Министры обороны стран альянса обсудят и ядерное сдерживание. "Мы продолжим заботиться о том, чтобы натовские средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными", - пообещал Столтенберг. Он подтвердил, что НАТО не станет размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками, так как не намерена подражать "дестабилизирующему поведению России".