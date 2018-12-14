До конца текущего года НАТО предоставит вооруженным силам Украины оборудование для военной связи, защищенной от прослушивания, сообщил в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по окончании переговоров с Петром Порошенко.

Эта поддержка не связана напрямую с последней эскалацией конфликта между Киевом и Москвой после обстрела и задержания Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе Поставки были запланированы давно и финансируются через один из трастовых фондов, созданных НАТО для помощи Украине, передает агентство dpa со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Порошенко в ходе встречи вновь призвал НАТО дать ответ на действия России, не пропустившей в конце ноября украинские корабли через Керченский пролив в Азовское море. По его словам, Россия, открыв огонь по украинским судам, "переступила красную черту".

Президент Украины сообщил также, что передал Столтенбергу и руководству Евросоюза список российских военнослужащих и сотрудников спецслужб РФ, против которых Киев добивается введения санкций.

Президент Украины заявил, что усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море "необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе". "Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО", — написал Порошенко в своем микроблоге Twitter.