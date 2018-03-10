Статус "aspirations" означает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства. До сих пор в альянсе отказывались официально признать стремление Киева к приобретению членства.
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Североатлантический альянс предоставил Украине статус "страны-аспиранта". Об этом сообщила в субботу, 10 марта, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. По ее словам, это важный шаг к обретению полноценного членства в НАТО.

"Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - написала политик.

Эта же информация представлена и на сайте НАТО. "В настоящий момент четыре государства-партнера выразили свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.

Поясняется, что статус "aspirations" означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

До сих пор вальянсе отказывались официально признать стремление Киева к приобретению членства. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству".

Deutsche Welle
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