НАТО поддерживает ракетные удары по Сирии, произведенные в субботу, 14 апреля, вооруженными силами США, Франции и Великобритании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного заседания руководства североатлантического альянса в Брюсселе. Все страны-члены НАТО выразили свою полную поддержку действиям в Сирии, добавил Столтенберг.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters/Scanpix

Применение химического оружия запрещено, является "варварским" актом и не должно оставаться безнаказанным, сказал также генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что альянс может только констатировать, что в сирийском городе Дума было использовано химическое оружие, однако пока неясно, кто стоял за этим действием.

США, Франция и Великобритания предоставили большое количество важных данных о ракетном ударе, подвергать сомнению которые нет никаких оснований, сообщил Столтенберг.

"Нападение существенно снизило возможности сирийского режима производить дальнейшие атаки с использованием химического оружия", — добавил генеральный секретарь альянса. Он напомнил, что удары по Сирии были "очень целенаправленными и умеренными".

Deutsche Welle
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