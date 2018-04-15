Применение химического оружия запрещено, является "варварским" актом и не должно оставаться безнаказанным, сказал также генсек НАТО.
Столтенберг заявил, что альянс может только констатировать, что в сирийском городе Дума было использовано химическое оружие, однако пока неясно, кто стоял за этим действием.
США, Франция и Великобритания предоставили большое количество важных данных о ракетном ударе, подвергать сомнению которые нет никаких оснований, сообщил Столтенберг.
"Нападение существенно снизило возможности сирийского режима производить дальнейшие атаки с использованием химического оружия", — добавил генеральный секретарь альянса. Он напомнил, что удары по Сирии были "очень целенаправленными и умеренными".
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