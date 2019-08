Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 2 августа, заявлении Североатлантического совета Альянса. "Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия договора, - указывается в заявлении на сайте НАТО. - Мы сожалеем, что Россия не выразила желания и не сделала однозначных шагов, чтобы вернуться к выполнению своих международных обязательств".

Today, the #INFTreaty ceases to exist. Russia bears sole responsibility for the Treaty’s demise. #NATO will respond in a measured & responsible way and continue to ensure credible deterrence & defence. NATO statement: https://t.co/h6UPUVoryH pic.twitter.com/ZqRPECPb8g