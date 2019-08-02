Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия договора, говорится в заявлении НАТО. Альянс также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой.
Jensas Stoltenbergas
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Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 2 августа, заявлении Североатлантического совета Альянса. "Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия договора, - указывается в заявлении на сайте НАТО. - Мы сожалеем, что Россия не выразила желания и не сделала однозначных шагов, чтобы вернуться к выполнению своих международных обязательств".


Ситуацию, в которой "США полностью соблюдают условия соглашения, а Россия нет", члены Альянса назвали "непоследовательной". Они также подчеркнули, что НАТО будет отвечать взвешенно и ответственно на угрозу для безопасности ее стран-членов, которая исходит от российской ракеты 9М729. "Мы договорились о сбалансированном, скоординированном и оборонительном пакете мер, чтобы гарантировать, что позиция НАТО по сдерживанию и обороне останется убедительной и эффективной", - говорится в заявлении. В то же время, подчеркнули члены Альянса, НАТО продолжит поддерживать и усиливать меры по контролю над вооружениями и их нераспространению, которые являются ключевым элементом евроатлантической безопасности. Вместе с тем в Альянсе пообещали, что будут "стремиться к конструктивным отношениям с Россией, если действия России это позволят".

Ранее Вашингтон и Москва официально объявилио прекращении действия ДРСМД 2 августа. Как заявил госсекретарь страны Майк Помпео, ответственность за прекращение действия договора лежит на России. Российский МИД, в свою очередь, подчеркнул в опубликованном заявлении, что договор перестал действовать "по инициативе американской стороны".

Deutsche Welle
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