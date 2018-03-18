НАТО увеличит оборонный потенциал в связи с непредсказуемостью и агрессивным поведением России, заявил генсек альянса Столтенберг. Поводом к такому заявлению стало отравление Скрипаля.
Jensas Stoltenbergas
© AP / Scanpix

НАТО следует увеличить оборонный потенциал и готовность к активным действиям в свете растущей агрессии и непредсказуемости России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 марта.

Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие главы государств-членов альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите, учитывая возможное наращивание Россией ядерного потенциала. "Мы готовы ответить в любой момент, если на члена альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель -деэскалация", - подчеркнул генсек НАТО.

"Россия становится все более непредсказуемой"

По словам Йенса Столтенберга, существует опасность, что Россия постепенно станет двигаться в сторону применения ядерного оружия. Поэтому НАТО следует улучшать свою подготовленность к обороне. "Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", - отметил он. Тем не менее, альянс готовится к следующей встрече в формате Совета НАТО-Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны, указал Столтенберг.

За несколько дней до этого генеральный секретарь альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять холодную войну с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля.

17 марта стало известно, что Россия не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

Конфликт вокруг отравления Скрипалей

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В свою очередь, российские власти заявили о решении выслать 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Deutsche Welle
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