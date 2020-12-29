"Это оружие, как и химическое оружие, запрещено международным правом. Однако мы должны быть готовы к его использованию, потому что мы знаем, что оно все еще существует", - подчеркнул Столтенберг. Оно может быть применено не только государственными субъектами, но и террористами. Глава альянса указал, что НАТО уже работает над улучшением обмена разведданными с партнерами.

Йенс Столтенберг не исключил, что в ответ на масштабное нападение с применением биооружия, которое может повлечь за собой сотни тысяч смертей, может последовать удар с задействованием обычного или ядерного вооружений. "НАТО не владеет запрещенным оружием, однако у нас есть полный спектр возможностей для надлежащего реагирования", - указал он. Так, статья 5 Североатлантического договора о том, что вооруженное нападение на одну или на несколько стран НАТО в Европе или Северной Америке "будет рассматриваться как нападение на них в целом", что позволит альянсу прибегнуть к этим возможностям.

В июле об угрозе террористических ударов с применением биооружия предупреждал, в частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, нынешних ресурсов для реагирования в подобных ситуациях может быть недостаточно. Глава всемирной организации тогда призвал к мерам по защите действующей с 1975 года Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). По словам Гутерриша, Конвенция пока не предусматривает механизма мониторинга за ее соблюдением. Кроме того, 14 стран, включая Эритрею, Израиль, Египет, Сомали и Сирию, не ратифицировали КБТО.

В мае этого же года эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом заявили об опасности использования биологического оружия террористами. По их словам, нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал. Отмечается, что использование биооружия экстремистами может нанести людям и экономике больший ущерб, чем "традиционные" нападения, к тому же некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием. Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.