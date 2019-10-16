НАТО озабочена ростом напряженности в Сирии после операции Турции

НАТО выражает озабоченность ситуацией на севере Сирии после начала военной операции Турции. Все стороны, вовлеченные в конфликт, должны проявлять сдержанность и принимать во внимание права человека, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер в интервью медиакомпании Deutsche Welle во вторник, 15 октября. Она также подчеркнула необходимость избежать трагедии в гуманитарной сфере - в частности, внесудебных расправ.
Кроме того, Гетемюллер особо выделила огромный успех в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Заместитель генсека НАТО призвала стороны конфликта гарантировать, что эти достижения не будут поставлены под угрозу. При этом она не подтвердила, что сотни человек - родственников боевиков ИГ сбежали из лагерей на территориях под контролем курдских формирований.
Замгенсека НАТО: Москва заинтересована в переговорах
Через несколько дней после начала операции Анкары стало известно о соглашении курдов и сирийского правительства, в соответствии с которым президент Сирии Башар Асад перебросит войска на север Сирии, чтобы "противостоять турецкой агрессии".
Действия России, которая является ближайшим союзником Асада, пока что демонстрируют ее заинтересованность в продвижении попыток разрешить ситуацию за столом переговоров, отметила Гетемюллер. НАТО приветствует подобное поведение, добавила она.
Операция "Источник мира" в Сирии
Турецкая армия 9 октября начала операцию "Источник мира" в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
НАТО озабочена ростом напряженности в Сирии после операции Турции
Заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер в интервью...
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