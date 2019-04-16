Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество. В альянсе подчеркнули, что в двухвекторной политике НАТО в отношении Москвы ничего не изменилось.
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НАТО опровергла заявление России о том, что альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. "Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля.

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Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии. "НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - сказал российский дипломат в интервью агентству РИА "Новости".

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Позиция НАТО

Представитель альянса напомнила, чтона саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

"НАТО привержена диалогу с Россией в целях ясного обозначения наших позиций, снижения рисков и усиления прозрачности", - указала Лунгеску, отметив, что альянс продолжает диалог с Россией на различных уровнях. В качестве примеров она привела встречи Совета НАТО-Россия, последняя из которых прошла в январе, а также встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, последняя из которых состоялась в марте 2019 года в Мюнхене.

"Заместитель генерального секретаря НАТО продолжает регулярный диалог с российскими дипломатами. Мы также сохраняем военные каналы связи. Председатель военного комитета НАТО и верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживают прямые контакты с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ. К примеру, генерал Скапарротти в декабре встречался с генералом Герасимовым", - напомнила Оана Лунгеску.

Deutsche Welle
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