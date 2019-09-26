НАТО отвергла предложение Москвы ввести мораторий на размещение РСМД

Предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности не заслуживает доверия, заявили в НАТО, посоветовав РФ уничтожить ракеты 9М729, вызывающие претензии НАТО.
9M729
© Sipa / Scanpix

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Эта инициатива "не заслуживает доверия", заявила в среду, 25 сентября, пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), отметили в НАТО. Перед переговорами необходимо уничтожить ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить, подчеркнули в НАТО.

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Президент РФ Владимир Путин в середине сентября направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести подобный мораторий, сообщает издание "Коммерсант". По его данным, подобные послания получили и государства, не входящих в альянс, в том числе Китай.

США и Россия 2 августа завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Этот договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Deutsche Welle
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