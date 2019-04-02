Президент Дональд Трамп не раз критиковал альянс, обвиняя других членов блока в том, что они мало тратят на оборону и чересчур сильно рассчитывают на США. Наблюдатели будут внимательно следить за тем, как альянс будет справляться с внутренними бурями на фоне юбилея.

Когда Дональд Трамп поделился своими взглядами на НАТО в ходе предвыборной кампании, это шокировало многих по обе стороны Атлантики.

"Вот что я вам скажу: НАТО устарело", – заявил Трамп.

Большинство американских экспертов по внешней политике, включая Марка Симаковского, говорят, что НАТО является одним из самых успешных военных альянсов в истории, который совершенно не устарел.

"Он демонстрировал способность адаптироваться к изменениям в прошлом, шла ли речь о работе с возрождающейся Россией, урегулировании кризиса на южном фланге НАТО или решении проблем в сфере кибербезопасности, – сказал Симаковский, научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. – Так что НАТО адаптируется, и союзники тратят больше средств на оборону".

Военные расходы стали одной из главных тем для Трампа, который часто оказывал давление на европейских союзников, чтобы они увеличили ассигнования на оборону.

"Все согласились существенно увеличить свои обязательства, – подчеркнул Трамп. – Они намерены повысить их до такого уровня, о котором раньше никогда не думали".

НАТО рекомендует своим членам тратить на оборону не менее 2 процентов от своего ВВП. Но только семь из 29 государств-членов достигли этого уровня.

Некоторые эксперты считают, что правило 2 процентов имеет большое значение.

"Вы не отдаете деньги кому-то другому, не вкладываете их куда-то в бюджет НАТО, вы тратите их на себя, – отметил посол Курт Волкер, сотрудник Института Маккейна. – Но это демонстрирует вашу приверженность собственной безопасности, которая дает НАТО уверенность в том, что это страна, которой мы можем помочь защититься, потому что они привержены защите собственной территории".

Другие согласны с тем, что расходы на оборону важны, но отмечают, что в основе альянса лежит доверие его членов друг к другу, а Трамп подорвал это доверие.

"Когда американский президент ставит под сомнение ценность альянса, наши враги в Москве и Пекине задаются вопросом, придет ли НАТО на помощь некоторым небольшим странам НАТО, которых президент раскритиковал как, возможно, недостойных защиты НАТО, – сказал Симаковский. – Но я не думаю, что на этом саммите администрация объявит о каком-то уходе США".

Симаковский отметил, что члены альянса согласились понизить уровень встречи в Вашингтоне до совещания министров иностранных дел, чтобы избежать словесных атак со стороны Трампа.