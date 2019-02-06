Когда подписанный протокол будет ратифицирован всеми странами альянса, Северная Македония станет 30 страной НАТО. Ожидается, что это произойдет не позднее 2020 года. Но, начиная с сегодняшнего дня, может присутствовать в качестве наблюдателя на всех мероприятиях альянса.
Бывшая югославская республика — Македония — в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Однако Греция блокировала вступление Скопье в альянс и Евросоюз. Спор вокруг названия страны из-за наличия в составе Греции области Македония. Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной она может предъявить претензии на часть греческой территории.
В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента балканской страны. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.
НАТО оформила решение о вступлении Северной Македонии (1)
Несмотря на резкие возражения России , НАТО оформила...
США призывают страны ЕС не сотрудничать с компанией Huawei в сфере развития 5G (11)
Страны Евросоюза должны отказаться от закупок...
Россия заняла одно из последних мест в индексе цифровой культуры (3)
По данным ежегодного исследования Microsoft , Россия...
Янукович о европейских министрах: "Кинули как лоха" (17)
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что...
Папа римский впервые признал факты домогательств священников к монахиням (8)
По словам Франциска, Ватикан уже давно работает над...
TOP новостей
Премьер Литвы: отношения правящих и президента – холодная война (41)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что...
Правоохрана Литвы заявила о незаконном владении оружием после жалоб Захаровой на обыски у Орлова (202)
После того как Москва заявила, что в доме защищающего...
Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет (3)
Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...
Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (20)
11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...
Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (13)
Правительство Литвы на заседании решило отложить...