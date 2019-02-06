Несмотря на резкие возражения России, НАТО оформила решение о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Соответствующий протокол подписали в Брюсселе 6 января послы 29 стран НАТО в присутствии министра иностранных дел балканской страны Николы Димитрова.
Šiaurės Makedonijos kariai
© Reuters / Scanpix

Когда подписанный протокол будет ратифицирован всеми странами альянса, Северная Македония станет 30 страной НАТО. Ожидается, что это произойдет не позднее 2020 года. Но, начиная с сегодняшнего дня, может присутствовать в качестве наблюдателя на всех мероприятиях альянса.

Бывшая югославская республика — Македония — в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Однако Греция блокировала вступление Скопье в альянс и Евросоюз. Спор вокруг названия страны из-за наличия в составе Греции области Македония. Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной она может предъявить претензии на часть греческой территории.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента балканской страны. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

Deutsche Welle
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