НАТО объявит космос отдельной сферой проведения операций

Подобный шаг отчетливо продемонстрирует, что альянс продолжает укреплять свои средства сдерживания и оборону, добавил Столтенберг. Генсек НАТО особо выделил растущую значимость космоса для операций и миссий альянса.
Альянс не намерен размещать оружие в космосе
Признание космоса отдельной сферой проведения операций позволит рассматривать возможные космические атаки с учетом принципа коллективной безопасности - как до сих пор рассматривались атаки на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечает агентство dpa. При этом альянс "не намерен размещать оружие в космосе", подчеркнул Столбенберг.
В июне НАТО разработала свою первую космическую стратегию. О расширении своих космических возможностей также объявили Россия, Китай и Индия. А президент США Дональд Трамп еще в июне 2018 года поручил министерству обороны начать формирование военно-космических сил.
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