НАТО обеспокоена "дестабилизирующим поведением" России, но привержена сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг, 19 марта, в Брюсселе . "Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евроатлантическом регионе и за его пределами", - сказал он.

По словам Столтенберга, "агрессивные действия России в Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик" негативно сказываются на международной безопасности. Тем не менее, Североатлантический альянс "продолжает использовать Совет НАТО - Россия в качестве платформы для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая при этом над повышением уровня прозрачности и предсказуемости", - указал он.

Борьба с гибридными угрозами - приоритет для НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что одним из приоритетов альянса является противодействие гибридным угрозам в отношении стран-союзниц по НАТО. "Союзники готовы защищать друг друга от гибридных атак в рамках коллективной обороны, признавая при этом, что основная ответственность за ответные действия на гибридные атаки лежит на стране, подвергшейся нападению", - сказал он.

Генсек добавил, что НАТО продолжает разрабатывать стратегии по борьбе с гибридными угрозами "путем повышения устойчивости, улучшения разведывательных данных и раннего предупреждения, усиления киберзащиты и работы с партнерами и другими международными организациями".

Столтенберг особо подчеркнул, что нынешняя пандемия коронавируса не подорвала боеспособности многонациональных сил НАТО, дислоцированных в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. По его словам, военные НАТО выполняют указания по сдерживанию распространения вируса в их рядах, следуя предписаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).