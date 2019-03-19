Совет НАТО решительно осудил российскую аннексию Крыма, подчеркнув, что он не признает и никогда не признает незаконное присоединение этого украинского региона к России. "Нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и крупным вызовом для евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Совета, обнародованном в понедельник, 18 марта, по случаю 5 годовщины российской аннексии Крыма.
Альянс выразил глубокую обеспокоенность нарушением прав человека и другими нарушениями, совершаемыми российскими де-факто властями в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и "членов других местных групп". В заявлении поясняется, что речь идет о внесудебных казнях, похищениях людей, произвольных задержаниях, арестах и пытках. В заявлении отмечается, что меджлис крымских татар, вопреки постановлению Международного суда ООН, по-прежнему подвергается преследованиям и находится под запретом.
Прекратить нарушения прав человека
НАТО призвала Россию "незамедлительно прекратить все нарушения в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и обеспечить доступ в Крым для международных мониторинговых организаций".
Альянс потребовал от России прекратить "любые попытки легитимировать или нормализовать незаконную аннексию Крыма, включая автоматическое навязывание российского гражданства, переселение людей, призыв в вооруженные силы РФ и незаконное проведение российских предвыборных мероприятий".
В своем заявлении Совет НАТО также осудил продолжающееся наращивание российского военного присутствия в Крыму и в черноморском регионе, а также сооружение Керченского моста, который, как указывается в документе, "является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, создающим дополнительное бремя для экономики Украины".
Агрессивные действия России в регионе
В документе констатируется, что "неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и моряков близ Азовского моря и в Керченском проливе в ноябре 2018 года укладывается в более крупный шаблон агрессивных действий России в этом регионе".
НАТО призвала Москву незамедлительно освободить арестованных украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН и соблюдать международные обязательства, касающиеся обеспечения беспрепятственного доступа в украинские порты в Азовском море и свободы навигации.
Напомнив о введении санкций против Москвы в связи с "незаконными действиями России в Украине", НАТО подчеркнула, что возврата к "делам как обычно" не может быть до "ясных, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение Москвой норм международного права, международных обязательств и обязанностей".
Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке "Брекзита"
ЕС может дать британскому премьеру еще несколько дней...
На дне Нила найден корабль древних египтян, описанный Геродотом
В заливе Абу-Кир, неподалеку от устья Нила, впервые...
Эрдоган заявил, что не допустит "превращения Стамбула в Константинополь" (1)
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал в...
ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева (4)
Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно...
Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности
Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (5)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (1)
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)
Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...
Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат (1)
До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....
В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)
В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...