В заявлении Совета НАТО аннексия Крыма названа нарушением международного права и вызовом для евроатлантической безопасности. Альянс призвал Россию прекратить попирать права человека в Крыму и вернуть этот регион Украине.
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© AFP / Scanpix

Совет НАТО решительно осудил российскую аннексию Крыма, подчеркнув, что он не признает и никогда не признает незаконное присоединение этого украинского региона к России. "Нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и крупным вызовом для евроатлантической безопасности", — говорится в заявлении Совета, обнародованном в понедельник, 18 марта, по случаю 5 годовщины российской аннексии Крыма.

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Альянс выразил глубокую обеспокоенность нарушением прав человека и другими нарушениями, совершаемыми российскими де-факто властями в незаконно аннексированном Крыму против украинцев, крымских татар и "членов других местных групп". В заявлении поясняется, что речь идет о внесудебных казнях, похищениях людей, произвольных задержаниях, арестах и пытках. В заявлении отмечается, что меджлис крымских татар, вопреки постановлению Международного суда ООН, по-прежнему подвергается преследованиям и находится под запретом.

Прекратить нарушения прав человека

НАТО призвала Россию "незамедлительно прекратить все нарушения в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политзаключенных и заложников и обеспечить доступ в Крым для международных мониторинговых организаций".

Альянс потребовал от России прекратить "любые попытки легитимировать или нормализовать незаконную аннексию Крыма, включая автоматическое навязывание российского гражданства, переселение людей, призыв в вооруженные силы РФ и незаконное проведение российских предвыборных мероприятий".

В своем заявлении Совет НАТО также осудил продолжающееся наращивание российского военного присутствия в Крыму и в черноморском регионе, а также сооружение Керченского моста, который, как указывается в документе, "является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, создающим дополнительное бремя для экономики Украины".

Агрессивные действия России в регионе

В документе констатируется, что "неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и моряков близ Азовского моря и в Керченском проливе в ноябре 2018 года укладывается в более крупный шаблон агрессивных действий России в этом регионе".

НАТО призвала Москву незамедлительно освободить арестованных украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН и соблюдать международные обязательства, касающиеся обеспечения беспрепятственного доступа в украинские порты в Азовском море и свободы навигации.

Напомнив о введении санкций против Москвы в связи с "незаконными действиями России в Украине", НАТО подчеркнула, что возврата к "делам как обычно" не может быть до "ясных, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение Москвой норм международного права, международных обязательств и обязанностей".

Deutsche Welle
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