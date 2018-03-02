"Российские заявления, угрожающие выбрать в качестве мишени союзников по НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Мы неоднократно давали понять, что противоракетная оборона альянса не спроектирована и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет, запущенных за пределами евроатлантического пространства", - говорится в заявлении, опубликованном Reuters.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений", - подчеркнула пресс-секретарь.

В своем выступлении 1 марта Владимир Путин, если верить расшифровке на сайте Кремля, упомянул НАТО всего три раза.

"Мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам - членам НАТО о том, что будем принимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США", - сказал глава России, подводя итог той части послания, в которой он демонстрировал ролики с новейшим российским вооружением.

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошел. Действуют уже системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее. В состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка - это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа и сегодня идет полным ходом", - подчеркивал президент.

"Надеюсь, что все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора, а такие недружественные шаги по отношению к России, как развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становятся неэффективными, с финансовой - неоправданно затратными и в конечном итоге просто бессмысленными для тех, кто это инициирует и делает", - резюмировал Путин.

Как отмечает Reuters, в НАТО также обратили особое внимание на этот отрывок выступления Путина: "Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями".

Какие страны имел в виду Путин под союзниками России, не уточняется, отмечает Reuters.

1 марта в послании Федеральному собранию президент объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами, сообщил Путин. Кроме того, у России появилась новейшая лазерная пушка, которая уже на страже. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.