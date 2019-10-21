НАТО не видит смысла в предложении РФ о моратории на размещение РСМД

НАТО считает лишенным основы предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, а также обсудить верификационные меры. Об этом экс-заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер заявила в интервью российскому изданию "Коммерсант", опубликованном в понедельник, 21 октября. Россия "уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования" 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), объяснила Гетемюллер. По ее словам, их дальность попадает в диапазон Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "О каких верификационных мерах речь? Россия хочет верифицировать лишь американские ракеты? Не вижу в этом смысла", - добавила бывший заместитель генсека альянса.

Предложение Москвы о моратории

Президент РФ Владимир Путин в середине сентября направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, напоминает "Коммерсант". По его данным, аналогичные послания получили и ряд государств, не входящих в альянс, в том числе Китай.

НАТО в конце того же месяца отвергла предложение российской стороны, назвав инициативу "не заслуживающей доверия". Перед переговорами России необходимо уничтожить ракеты 9М729 таким образом, чтобы это можно было проверить, подчеркнули в альянсе.

НАТО открыта к диалогу

При этом Гетемюллер подчеркнула, что в НАТО "всегда открыты к диалогу". Она добавила, что считать альянс угрозой России - "неверное представление". По словам Гетемюллер, присоединение той или иной страны к НАТО не только положительно сказывается на ее безопасности и экономике, но идет "на пользу миру и стабильности" на планете.

Выход США и РФ из ДРСМД

США и Россия 2 августа завершили выход из договора о РСМД. Поводом для этих шагов стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Этот договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, так как способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.