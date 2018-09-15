Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России. Об этом Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности.
Jensas Stoltenbergas
© Reuters / Scanpix

"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд "Наследие".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва "готова использовать военную силу против соседей":

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"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания “холодной войны”".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении: "Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах".

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".

Голос Америки
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