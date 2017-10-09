C 9 октября НАТО разворачивает в Румынии свою новую международную группировку сил. Войска размещаются для противостояния России на восточном фланге альянса, а также для проверки растущей российской угрозы в Черном море после аннексии в 2014 году полуострова Крым Россией, отмечает Reuters.
© DELFI / Orestas Gurevičius

О начале размещения группировки сообщил президент Румынии Клаус Йоханнес во время сессии парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте.

"Наша цель — мир, а не война, — сказал румынский лидер. — Мы не угроза для России, но в долгосрочной перспективе мы нуждаемся в стратегии союзников, нам нужен диалог с сильной позиции защиты и противодействия".

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время сессии парламентской ассамблеи, что альянс не хочет "новой холодной войны" с Россией, сообщает AP.

"Россия — наш сосед… мы не хотим изолировать Россию, мы не хотим новую холодную войну", — сказал руководитель военного блока. Вместе с тем, по словам Столтенберга, альянс усилил патрулирование в Черном море "в ответ на агрессивные российские действия на Украине".

Предполагается, что сначала небольшая группировка наземных, воздушных и военно-морских сил, состоящая из войск десяти стран НАТО, включая Италию, Канаду, а также принимающую Румынию, станет дополнением к тем 900 американским военным, которые уже размещены в стране.

Точная численность группировки пока неизвестна. Как сообщают чиновники альянса, ее наземный компонент включает многонациональные силы НАТО численностью до бригады, что обычно составляет 3-4 тысячи человек. Причем число нерумынских солдат будет скромным.

В дополнение к уже существующим военно-морским патрулям НАТО в Черном море добавятся более объединенные визиты в румынские и болгарские порты, дополнительное обучение и маневры ограниченного масштаба.

Военно-воздушные силы НАТО также будут поначалу ограниченны. Но Британия развертывает истребители в Румынии, Канада уже патрулирует воздушное пространство страны вместе с румынскими пилотами, а Италия патрулирует воздушное пространство Болгарии.

Россия обвиняет НАТО в попытке окружить РФ и поставить под угрозу стабильность в Восточной Европе. Имеющие выход к Черному морю Румыния, Болгария и Турция уже входят в альянс, Грузия и Украина стремятся к вступлению в него.

В НАТО подобные обвинения опровергают. Руководство альянса сравнивает мультинациональную модель размещения войск с поддержкой Западного Берлина в 1950-е годы, когда британские, французские и американские силы гарантировали, что СССР не сможет взять под контроль весь Берлин.

Об усилении военного присутствия НАТО в Европе было объявлено на встрече министров обороны стран альянса летом 2016 года. Тогда члены НАТО договорились о создании штабных структур бригады сил оперативного реагирования альянса, развертываемой в Румынии. Также было принято решение о размещении в странах Прибалтики батальонов повышенной готовности.

В апреле 2016 года сообщалось о планах НАТО создать черноморскую военно-морскую флотилию. С соответствующей инициативой выступила Румыния. В феврале 2017-го Столтенберг обещал усилить присутствие контингента НАТО в Черном море.

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