По словам Йенса Столтенберга, сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", при которой возникла необходимость реагировать на растущую "ядерную угрозу" от России.
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НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет свою военную стратегию. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую "ядерную угрозу" со стороны России. Выдержки из этой беседы газета Die Welt опубликовала на своем сайте в субботу, 25 мая.

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"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - подчеркнул Столтенберг.

Новая обстановка в сфере безопасности

По его словам, с 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО. Он подчеркнул, что сила альянса состоит именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны - участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они "отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью" альянса, добавил Столтенберг, отметив, что цель состоит вовсе не в том, чтобы пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа. Он приветствовал готовность Германии в этом году нарастить соответствующие показатели до 1,35 процента ВВП и выразил надежду на то, что в дальнейшем они будут еще увеличены.

Затронул генсек Североатлантического альянса и перспективу заключения мирного соглашения с представителями радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане. Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже после этого этапа НАТО должна быть готова к тому, чтобы еще некоторое время оставаться в республике для подготовки местных сил безопасности и "дальнейшей поддержки правительства в восстановлении страны".

Ранее эксперты отметили активизацию представителей немецкой дипломатии на переговорах с афганскими политиками в Кабуле и с талибами - в Катаре.

Deutsche Welle
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