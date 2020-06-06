Руководство НАТОпринимает меры для подготовки к новому обострению пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "НАТО готовится к возможной второй волне коронавируса", - заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованному в онлайн-версии издания в субботу, 6 июня.
По его словам, целью является скоординированные действия в борьбе против нового вируса, вызывающего пневмонию COVID-19. "Нам необходимо согласовать наше планирование таким образом, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь членам НАТО и странам-партнерам, тесно связанным с альянсом", - отметил он.
Транспортировка и склады для медицинского оборудования
В частности, НАТО планирует "подготовить достаточные ресурсы для транспортировки медицинских материалов и создать склады для быстрого доступа к медицинскому оборудованию", сообщил далее Столтенберг.
Уже в ближайшее время подготовка плана будет завершена, в середине июня он будет представлен на виртуальном совещании министров обороны альянса.
С начала пандемии коронавируса до середины мая силы НАТО совершили более 100 операций по поддержке стран-членов альянса и его партнеров, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на данные правительства ФРГ. Речь идет о срочной транспортировке медицинского персонала и пациентов, полевых госпиталей и средств медицинской защиты.
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