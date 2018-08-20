Настя Рыбка в суде: я не участвовала ни в каких оргиях

По словам Лесли, "тренинг был просто тренингом" — он не нарушал местное законодательство. У участников не было намерений преступить закон Таиланда.
Как отметила Рыбка, она "не участвовала ни в каких оргиях" в Таиланде. По ночам "спокойно спала в своем номере", пишет РИА "Новости".
В настоящее время прокуроры обвиняют задержанных, среди которых Рыбка и Лесли, по трем статьям Уголовного кодекса:
организация преступного сообщества;
сговор в составе более пяти человек для совершения преступления;
организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.
Напомним, скандально известная белоруска Настя Рыбка опубликовала на своей странице в социальной сети видеообращение, в котором поблагодарила Алексея Навального, рассказавшего историю о ее "приключениях" с Олегом Дерипаской и вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.
Напомним, полиция Таиланда задержала 26 февраля уроженцев Беларуси Настю Рыбку и Алекса Лесли после организации секс-тренинга для российских туристов. Тогда их обвинили в нелегальной трудовой деятельности.
Как ранее сообщалось, Рыбку и Лесли в заключении навещал белорусский консул. В пресс-службе МИД корреспонденту Naviny.by сообщили, что посольство Беларуси во Вьетнаме (аккредитованное также в Таиланде) держит эту ситуацию на контроле.
А вот представителей Федерального бюро расследований США к Рыбке, после ее предложения рассказать американцам о всех темных сторонах в деле о связи российских депутатов с Манафортом, Трампом и "со всей этой шумихой с выборами в США", к ней не пустили.
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