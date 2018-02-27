Рыбка назвала себя "свидетелем и единственным недостающим звеном" в связях Кремля с выборами в Соединенных Штатах.
Оппозиционер Алексей Навальный в начале февраля опубликовал расследование о возможной причастности к коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, предположительно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, находившейся с другими девушками на яхте олигарха.
26 февраля стало известно, что Вашукевич и ее приятель Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, задержаны в Таиланде за незаконное проведение "секс-тренинга". Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, якобы заявившие, что ее "очень хотят видеть в Москве".
Дерипаска в феврале подал иск на Рыбку в российский суд за разглашение личной информации. Миллиардер заявляет, что сведения, опубликованные в расследовании Навального, "не имеют никакого отношения к действительности". То же самое утверждает и Сергей Приходько.
В США нашли доказательства взлома сайтов российскими хакерами перед выборами-2016 (9)
Спецслужбы США нашли доказательства взлома сайтов...
Настя Рыбка попросила помощи у американских спецслужб (32)
Россиянка Анастасия Вашукевич, более известная по...
Траектория "кокаина": Flightradar подтвердил прилет в Аргентину Ил-96 Управделами президента России (154)
Появляются все новые подтверждения информации,...
Уругвай расследует возможную схему поставок кокаина в РФ (42)
Полиция Уругвая проверяет, была ли страна перевалочным...
Новые санкции США в адрес РФ будут введены в течение месяца (72)
Министр финансов США заявил, что новые санкции в адрес...
TOP новостей
Жители Литвы назвали, кого хотели бы видеть на посту президента (23)
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus...
Экономист: весной подорожает горючее, будут и другие соблазны для повышения цен (92)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (104)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
В Вильнюсе прошла акция в память о Борисе Немцове предложено переименовать улицу Латвю честь политика (118)
Сегодня в Вильнюсе на Площади Независимости, напротив...