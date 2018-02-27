Россиянка Анастасия Вашукевич, более известная по расследованию Алексея Навального как Настя Рыбка, обратилась за помощью к "американским спецслужбам". Она заявила о готовности рассказать некие подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде.
Nastia Rybka
© Stopkadras

Рыбка назвала себя "свидетелем и единственным недостающим звеном" в связях Кремля с выборами в Соединенных Штатах.

Оппозиционер Алексей Навальный в начале февраля опубликовал расследование о возможной причастности к коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, предположительно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, находившейся с другими девушками на яхте олигарха.

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26 февраля стало известно, что Вашукевич и ее приятель Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, задержаны в Таиланде за незаконное проведение "секс-тренинга". Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, якобы заявившие, что ее "очень хотят видеть в Москве".

Дерипаска в феврале подал иск на Рыбку в российский суд за разглашение личной информации. Миллиардер заявляет, что сведения, опубликованные в расследовании Навального, "не имеют никакого отношения к действительности". То же самое утверждает и Сергей Приходько.

Радио Свобода
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