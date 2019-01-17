По словам дипломата, Вашукевич, Кириллов и еще пятеро человек отправлены в Москву регулярным рейсом. Предполагается, что из Москвы граждане Беларуси, в том числе Вашукевич, будут отправлены в Минск.
Рыбка и Лесли были задержаны в феврале 2018 года, поводом для этого стало проведение секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве (в апреле по этому обвинению они были оправданы), затем — в предоставлении услуг сексуального характера.
15 января стало известно, что Рыбка и Лесли, а также другие фигуранты дела, признали вину в предоставлении секс-услуг, приговорены к условному сроку и будут депортированы.
Рыбка связывала свое преследование с расследованием Алексея Навального об отдыхе бизнесмена Олега Дерипаски на яхте с российским вице-премьером Сергеем Приходько.
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