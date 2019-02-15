Настольные игры и рисование вдвоем повышает выработку "гормона любви"

Интересно, что мужчины, занимающиеся рисованием в паре, вырабатывали окситоцина в два раза больше, чем женщины - или пары, играющие в игры, говорится в статье.
"Мы ожидали противоположных результатов, - отмечает доктор Карен Мелон, доцент-специалист по вопросам детских и семейных исследований в Бейлорском университете в Техасе. - Мы ожидали, что пары, играющие в настольные игры, будут взаимодействовать больше, поскольку они обсуждают игру и стратегии, или поскольку они состязаются, и при большем взаимодействии у них будет вырабатываться больше окситоцина".
"Мы ожидали этого, поскольку окситоцин влияет на привязанность и единство в семье", - пояснила она.
"Также ученые предполагали, что пары, занимающиеся рисованием, будут более внимательны к инструктору и к холсту, чем к своим партнерам.Однако в противовес ожиданиям у участников классов живописи было отмечено больше прикосновений к партнерам, чем у пар, которые играли в настольные игры", - говорится в статье.
"Иногда пары, занимающиеся рисованием, превращали это занятие в сближающее времяпрепровождение, делая выбор в пользу взаимодействия - они приобнимали своего партнера или просто говорили: "Отличная работа", - указала Мелтон.
Исследование, о котором сообщает Journal of Marriage and Family, является первым, посвященным тому, как отдельные способы проведения свободного времени влияют на выработку окситоцина.
"Наше важнейшее открытие заключается в том, что, когда пары играют во что-то вместе, у них вырабатывается окситоцин, и это замечательная новость для отношений, - заявила Мелтон. - Однако у мужчин во время занятий живописью вырабатывалось окситоцина в 2 или 2,5 раза больше, чем в других группах. Это заставляет предположить, что некоторые виды активности могут быть более полезными для мужчин, чем для женщин - и наоборот".
"Существенное влияние новой обстановки, а не привычной домашней, также стало фактором, определяющим повышенную выработку окситоцина у пар во время совместной деятельности, - сообщает Daily Mail. - Это, по словам исследователей, говорит о том, что новизна может быть важным фактором, который следует учитывать при планировании романтического вечера с партнером".
Для проведения исследования доктор Мелтон и ее соавтор, профессор Мария Бочча, пригласили 20 пар в возрасте от 25 до 40 лет, которым предлагалось случайным образом выбрать один из двух типов свиданий , которые длились по часу - игровой вечер или класс живописи.
Одна из групп играла в знакомые настольные игры в знакомой похожей на домашнюю обстановке, которая не требовала от них знакомиться с инструкцией. Эти игры включали карты, шашки, шахматы, домино, "Монополию", игры в слова и сбор паззлов. Другие участвовали в классах живописи в местной художественной студии. Они рисовали простой пляжный пейзаж со своими инициалами на песке. Уровень окситоцина замерялся в образцах мочи до и после времяпрепровождения, указывается в публикации.
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